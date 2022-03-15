Калуга, 15 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Калужской области третья декада апреля — оптимальное время для начала сева в 2022 году, сообщает 15 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Посевная

В планах калужских аграриев — провести яровой сев на 130 тыс. га, что на 13% больше, чем в 2021 году. Для весеннего сева полностью заготовлены семена, качество которых проверено на 90%. Кондиционный семенной материал составляет 80%. Сельскохозяйственные организации закупили 427 тонн элитных семян. Заготовлено 400 тонн картофеля (85% от потребности) высокого качества.

«Увеличились темпы покупки минеральных удобрений. Спрос на них в 2022 году вырос почти вдвое. Готовность машинно-тракторного парка составляет 92%. Продолжается заключение договоров поставки нефтепродуктов на 2022 год с ПАО «Калуганефтепродукт», — отметил Леонид Громов.