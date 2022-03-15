Москва, 15 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Российские сельхозпроизводители могут выиграть от скачка мировых цен на продовольствие, предсказанного ФАО ООН. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Зерно

«Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН дает достаточно большой диапазон роста цен 8−22%. Скорее всего, такой прогноз дан с учетом широкого спектра товаров: от местного производства с небольшим влиянием мировой торговли до цен на крупнейших биржевых площадках, от основных видов сельхозсырья до готовых продуктов питания, — сказал Ануреев. — При этом биржевые спекулянты разогревают цены на сельхозсырье значительно больше этого прогнозного диапазона, и это уже видно по фьючерсам».

Вместе с тем, как подчеркнул Ануреев, вклад пшеницы в цене хлеба или подсолнечного масла в кондитерских изделиях довольно умеренный на фоне суммарных затрат на амортизацию оборудования, зарплаты пекарей, доставку и на фоне торговой наценки.

«Во многих развивающихся и даже развитых странах производство хлеба, молока, мяса и других основных продуктов питания субсидируется за счет госбюджетов с регулированием цен. Поэтому биржевые цены на сельхозсырье вырастут больше прогнозного диапазона, а цены на готовые продукты питания уложатся в этот диапазон», — сказал Ануреев.

По его словам, российские сельхозпроизводители могут выиграть от скачка мировых цен.

«Однако важнее удержать нашу внутреннюю инфляцию в разумных пределах путем частичных ограничений на экспорт сельхозсырья хотя бы на протяжении ближайших двух лет. Иначе инфляционная спираль ударит по самим сельхозпроизводителям в виде роста зарплат, внутренних цен на топливо и удобрения», — предупредил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов рассказал о том, выиграет ли экономика РФ от роста мировых цен на продовольствие.