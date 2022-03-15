Донецк, 15 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что республике известны имена виновных в обстреле Донецка ракетой «Точка-У».

Smdnr.ru Денис Пушилин

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Атака города произошла 14 марта. Ракета «Точка-У», начинённая кассетным зарядом, была сбита на низкой высоте в центре Донецка. В результате сработала одна кассета — 17 человек погибли, в том числе один ребёнок, ещё 28 человек пострадали.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что все фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У» украинских военных уже установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта объявлено в ДНР днём траура по погибшим в результате атаки.