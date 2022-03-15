Копейск, Челябинская область, , 11:14 — REGNUM В Копейске Челябинской области под суд отданы бывший главный инженер муниципального предприятия «Системы водоснабжения и водоотведения» и двое руководителей одной фирмы. Об этом сообщает областное управление СКР.

В суде

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По данным следствия, инженер получил в 2021 году взятку в размере более 340 тыс. рублей за заключение муниципального контракта, беспрепятственную приёмку работ, а также их оплату.

Преступление выявило ФСБ. Уголовное дело уже направлено в суд.