Экс-глава Башкирии Муртаза Рахимов раскритиковал президента Рустэма Хамитова
Башкирия, 4 сентября, 2013, 18:27 — ИА Регнум. Широкий общественный резонанс в Башкирии вызвало интервью с бывшим главой региона
За несколько дней до выборов Муртаза Рахимов раскритиковал республиканские власти и сегодняшнего главу региона
Эксперты отмечают, что миф о политике невмешательства Рахимова рушится на глазах. Ещё совсем недавно большинство публикаций в общероссийских СМИ отрицали наличие каких-либо трений между командами бывшего и ныне действующего глав региона. "Отношения между действующим главой Башкирии Рустэмом Хамитовым и бывшим президентом Муртазой Рахимовым тоже непростые, однако в открытое противостояние команд на выборах это не вылилось", утверждала
С этим мнением не согласны политологи из Башкирии. "Муртаза Рахимов, как представитель эпохи локального тоталитаризма, видимо, не хочет мириться с тем, что современные власти республики мало считаются с его мнением, - считает политолог
Практически бесконтрольно распоряжаясь огромным многомиллиардным финансовым ресурсом, которым является благотворительный фонд "Урал", основанный на средствах, вырученных от продажи ТЭКа республики, Рахимову трудно избежать соблазна влиять на политику в регионе, - заявил ИА REGNUM политолог Ильдар Габдрафиков. - Тем более, если учесть, что в 2010 году он практически принудительно был отстранен от власти".
"В интервью от 3 сентября Рахимов прямо говорит о том, что он готовил другого преемника (мы знаем, что на пост главы готовился экс-премьер РБ Раиль Сарбаев, ныне фигурант уголовного дела о незаконном перелете в Вену) и был против кандидатуры Рустэма Хамитова, - напоминает эксперт. - И только
Как считает собеседник агентства, "Рахимов в своем интервью открыто заявил, что не собирается поддерживать Хамитова, как президента республики, а это уже свидетельствует о его противостоянии с нынешним руководством Башкирии, и о том, что он до сих пор не смирился с фактом ухода из власти, жаждет какого то реванша".
Именно из-за жажды реванша, предполагает Габдрафиков, "экс-президент Башкирии подверг очень жесткой критике действия нынешнего президента республики, причем весьма тенденциозно".
"Думается, на эти высказывания Муртазы Рахимова должны обратить внимание в Москве, так как они, мягко говоря, не служат укреплению стабильности в таком сложном многонациональном регионе, каким является Башкирия, - подытожил политолог.