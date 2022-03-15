Башкирия, 4 сентября, 2013, 18:27 — ИА Регнум. Широкий общественный резонанс в Башкирии вызвало интервью с бывшим главой региона Муртазой Рахимовым , опубликованное 3 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

За несколько дней до выборов Муртаза Рахимов раскритиковал республиканские власти и сегодняшнего главу региона Рустэма Хамитова : "У власти в Башкирии сейчас какие-то инопланетяне"; "Власть сегодня попала в капкан неумения управлять"; "Все больше и больше сама увязает в болоте проблем и затягивает в то же болото республику".

Эксперты отмечают, что миф о политике невмешательства Рахимова рушится на глазах. Ещё совсем недавно большинство публикаций в общероссийских СМИ отрицали наличие каких-либо трений между командами бывшего и ныне действующего глав региона. "Отношения между действующим главой Башкирии Рустэмом Хамитовым и бывшим президентом Муртазой Рахимовым тоже непростые, однако в открытое противостояние команд на выборах это не вылилось", утверждала Газета.ру .

С этим мнением не согласны политологи из Башкирии. "Муртаза Рахимов, как представитель эпохи локального тоталитаризма, видимо, не хочет мириться с тем, что современные власти республики мало считаются с его мнением, - считает политолог Эдвард Мурзин . - Его выступление, скорее всего, связано с сегодняшней политической обстановкой в республике, и время, в которое оно появилось, выбрано не случайно".

Практически бесконтрольно распоряжаясь огромным многомиллиардным финансовым ресурсом, которым является благотворительный фонд "Урал", основанный на средствах, вырученных от продажи ТЭКа республики, Рахимову трудно избежать соблазна влиять на политику в регионе, - заявил ИА REGNUM политолог Ильдар Габдрафиков. - Тем более, если учесть, что в 2010 году он практически принудительно был отстранен от власти".

"В интервью от 3 сентября Рахимов прямо говорит о том, что он готовил другого преемника (мы знаем, что на пост главы готовился экс-премьер РБ Раиль Сарбаев, ныне фигурант уголовного дела о незаконном перелете в Вену) и был против кандидатуры Рустэма Хамитова, - напоминает эксперт. - И только Дмитрий Медведев (тогда президент РФ) настоял на кандидатуре нынешнего главы Башкирии. Рахимов этот факт и сам признает".

Как считает собеседник агентства, "Рахимов в своем интервью открыто заявил, что не собирается поддерживать Хамитова, как президента республики, а это уже свидетельствует о его противостоянии с нынешним руководством Башкирии, и о том, что он до сих пор не смирился с фактом ухода из власти, жаждет какого то реванша".

Именно из-за жажды реванша, предполагает Габдрафиков, "экс-президент Башкирии подверг очень жесткой критике действия нынешнего президента республики, причем весьма тенденциозно".

"Думается, на эти высказывания Муртазы Рахимова должны обратить внимание в Москве, так как они, мягко говоря, не служат укреплению стабильности в таком сложном многонациональном регионе, каким является Башкирия, - подытожил политолог.