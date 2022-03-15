Вашингтон, 15 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Россия, начавшая специальную военную операцию на Украине, превратилась в стратегическую угрозу. Такое мнение, выступая на семинаре в Атлантическом совете в рамках визита в Вашингтон, высказал заместитель руководителя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

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Он указал на важность для США и Евросоюза «по-настоящему действовать и сотрудничать как союзники».

«Поскольку я считаю, что это более не стратегический вызов — Россия. Это стратегическая угроза», — цитирует ТАСС замглавы ЕК.

«Мы должны остановить это», — подчеркнул Шефчович.

Он указал на необходимость совместной работы Вашингтона и Брюсселя, «чтобы давать не только надежду, но и заверения, гарантии того, что мы поможем Украине восстановиться, обеспечить экономическое процветание».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ни коллективный Запад, ни Организация Объединённых Наций, ни ОБСЕ и другие международные организации до сих пор адекватно не отреагировали на ситуацию на Украине.

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Он добавил, что до настоящего времени ни мировое сообщество, ни «те, кто довёл Украину до такого состояния» не дали никаких ответов на вопросы о том, «как долго миллионы мирных жителей Украины и тысячи иностранных граждан будут находиться в условиях страха и унижения», сколько из них должны умереть от рук нацистов прежде, чем цивилизованный мир откроет на всё это глаза.