Самара, , 11:18 — REGNUM Мужчину обвинили в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в Самарской области. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Жертвы насильников

По версии следствия, с марта 2017 года по февраль 2021 года фигурант уголовного дела не раз совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего несовершеннолетнего сына и детей своих знакомых.

«Пользуясь дружескими отношениями с родителями потерпевших, мужчина привозил их к себе домой под различными предлогами, после чего, пользуясь беспомощным состоянием и отсутствием посторонних лиц, совершал в отношении детей противоправные действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи выявили свыше 70 эпизодов подобной преступной деятельности фигуранта уголовного дела. Сообщается, что к стражам порядка обратилась мать одной из девочек, после того, как обнаружила переписку интимного характера в телефоне дочери.

По данным фактам в отношении 56-летнего жителя г. Тольятти было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Самарской области осудили за совращение трех девочек.