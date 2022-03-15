Ташкент, , 11:11 — REGNUM Власти Узбекистана ведут переговоры о запуске автобусного сообщения с Россией и Киргизией. Об этом 15 марта сообщает Подробно. уз со ссылкой на минтранс Узбекистана.

Автобус

«Сейчас переговоры ведутся с казахстанской стороной по организации транзитных автобусных перевозок по территории этой страны в Российскую Федерацию и Киргизию», — уточнили изданию в минтрансе.

Отмечается, что стороны уже договорились запустить с 16 марта международное автобусное сообщение между Казахстаном и Узбекистаном по семи маршрутам.

Кроме того, на днях Министерство транспорта России обратилось в оперштаб по борьбе с коронавирусом с просьбой о снятии ограничений на международные пассажирские перевозки. Это говорит о том, что в ближайшее время в РФ могут разрешить железнодорожное и автобусное сообщение с Узбекистаном, отмечают журналисты.