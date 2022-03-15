Донецк, , 11:15 — REGNUM Город Донецк и посёлок Еленовка в ДНР подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков 15 марта. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 08:55 по местному времени (совпадает с московским) был зафиксирован обстрел по направлению Красногоровка — Донецк. По городу выпустили шесть снарядов калибра 122 миллиметра.

В 10:30 шесть таких же снарядов было выпущено по направлению Новомихайловка — Еленовка.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 марта украинские вооружённые формирования 42 раза открывали огонь по территории ДНР.

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