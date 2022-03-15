Красноярск, 15 марта 2022, 11:34 — REGNUM Арбитраж Красноярского края 17 мая 2022 года рассмотрит требование конкурсного управляющего обанкроченного около 11 лет назад госпредприятия — «Производственного объединения «Красноярский химический комбинат «Енисей». Заявитель требует обязать Росимущество принять на баланс государства изъятый из оборота крупный земельный участок, передаёт ИА REGNUM.
Заявление управляющего будет слушаться в рамках банкротного дела комбината «Енисей». Речь идёт о наделе на улице 26 Бакинских комиссаров в Красноярске. По данным публичной кадастровой карты, это участок площадью 2 066 623 кв. м с кадастровой стоимостью 641 810 438,88 рубля. Его разрешенное использование — для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов.
Напомним, комбинат был обанкрочен в 2011 году. Завод работал с 1941 года, но сегодня его деятельность остановлена.
В ноябре 2021 года также был объявлен тендер, в рамках которого планировали выбрать подрядчика на снос ряда зданий химкомбината. Речь шла о демонтаже почти 30 зданий и строений. За работу готовы были выплатить 2,16 млрд рублей.