Красноярск, 15 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края 17 мая 2022 года рассмотрит требование конкурсного управляющего обанкроченного около 11 лет назад госпредприятия — «Производственного объединения «Красноярский химический комбинат «Енисей». Заявитель требует обязать Росимущество принять на баланс государства изъятый из оборота крупный земельный участок, передаёт ИА REGNUM.

August01 Красноярский химический комбинат «Енисей»

Заявление управляющего будет слушаться в рамках банкротного дела комбината «Енисей». Речь идёт о наделе на улице 26 Бакинских комиссаров в Красноярске. По данным публичной кадастровой карты, это участок площадью 2 066 623 кв. м с кадастровой стоимостью 641 810 438,88 рубля. Его разрешенное использование — для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов.

Напомним, комбинат был обанкрочен в 2011 году. Завод работал с 1941 года, но сегодня его деятельность остановлена.

В ноябре 2021 года также был объявлен тендер, в рамках которого планировали выбрать подрядчика на снос ряда зданий химкомбината. Речь шла о демонтаже почти 30 зданий и строений. За работу готовы были выплатить 2,16 млрд рублей.