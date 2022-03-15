Ростов-на-Дону, 15 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялось оглашение приговора Фарходу Жураеву, который был обвинен в участии в деятельности террористической организации «Китиба Таухид валь Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в призывах в осуществлению экстремистской деятельности.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

По приговору суда он отправится за решетку на 12 лет, сообщили 15 марта в пресс-службе суда. При этом отбывать наказание первые три с половиной года обвиняемый будет тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Как установлено, в 2020 году Жураев находился в Адыгее и стал участником запрещенной в России террористической организации. Он вербовал новых членов через сеть интернет, поддерживал связь с еще одним членом террористической организации. Кроме того, он опубликовал видеозапись на своей странице в интернете, в которой оправдывал насилие по религиозному признаку, и аудиосообщение с призывами к осуществлению экстремистской деятельности.

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