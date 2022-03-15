Брюссель, 15 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Более 600 граждан России затронет новый пакет санкций Евросоюза, заявил 15 марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

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Он рассказал, что такой сильный санкционный пакет прежде Европейским союзом никогда не принимался.

«Это историческое решение, — заявил Ле Мэр перед саммитов глав министерств финансов ЕС. — Более 600 российских лиц, которых будут застрагивать санкции».

Ранее в Евросоюзе рассказали о санкциях в отношении России в сфере авиации.