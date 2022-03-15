Симферополь, , 11:08 — REGNUM Масочный режим на территории Республики Крым будет снят 16 марта, об этом написал в своём телеграм-канале глава региона Сергей Аксёнов.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов Rk.gov.ru

«Масочный режим» в Крыму будет снят на этой неделе. Спойлер: завтра», — написал Аксёнов.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» Аксёнов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе, что позволит окончательно снять масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, суточная заболеваемость COVID-19 в Крыму снижается уже несколько дней. Так, на утро 15 марта сообщалось о 422 новых заразившихся, что почти на треть меньше, чем днём ранее.