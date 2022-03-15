Москва, 15 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Не стоит вспоминать про Барака Обаму, который тоже произносил что-то аналогичное Джен Псаки о «сокрушении» экономики России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Джен Псаки

«А нужно обратить внимание российских граждан на то, что в США рекордные цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Это реально тревожит обычного американца и может стать причиной поражения демократов на ноябрьских выборах в Конгресс. Пока у них шаткое, но всё же большинство.

В случае потери буквально нескольких мандатов республиканцы возглавят палаты Конгресса и могут устроить импичмент Джо Байдену.

Псаки — милый спикер Белого Дома, но ей стоит думать о внутренних проблемах её страны, а мы как-нибудь сами разберёмся что тут у нас в России «сокрушили», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, США якобы «полностью сокрушили» экономику России, введя новые санкции после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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