Кемерово, 15 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Многолетняя трагедия на Украине, особенно в Луганской и Донецкой Народных Республиках, началась не сегодня. Об этом заявил экс-губернатор Кемеровской области, ректор Кузбасского регионального института развития профессионального образования Аман Тулеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Аман Тулеев

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«Было больно и тяжело смотреть на то, как бомбили и обстреливали Луганск, Донбасс. А это ведь Донбасс не просто область на Украине, она особенная для нас. Потому что с давних времён между Кузбассом и Донбассом сложилась крепкая шахтёрская дружба. Помните лозунг: «Кузбасс и Донбасс — побратимы!»? Мы обменивались шахтёрскими делегациями, учились друг у друга, перенимали опыт. На самом деле было реальное шахтёрское братство. Поэтому в Кузбассе мы чувствуем острее боль жителей Донбасса, — написал Тулеев в своём телеграм-канале. — На сегодняшний день уже раскрыты секретные документы о наступлении, которое готовили украинские нацисты, на Донецкую и Луганскую Республики. Перед ними была поставлена задача — тотальная зачистка ДНР и ЛНР. А затем — выход к российским границам. Мы буквально на одни сутки опередили эти планы и начали спецоперацию».

Он подчеркнул, что «в эти сложные дни как никогда необходима от каждого из нас поддержка нашей армии, нашей страны, нашего президента».

«Главное: не допускать панику, помогать друг другу, поддерживать друг друга, проявить солидарность с шахтёрским братством Донбасса, жителями Луганска, — подчеркнул Аман Тулеев. — Я уверен, что все вместе мы выдержим экономические санкции, справимся со всеми вызовами благодаря уму, таланту, изобретательности нашего народа — и Россия станет еще мощнее и сильнее».