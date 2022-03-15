Екатеринбург, 15 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 12 марта в Храме Спаса на Крови состоялась встреча казаков Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО) и общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» (СКВРиЗ). Участники называли эту встречу знаковой. На ней обсуждался вопрос сотрудничества и взаимодействия. Информация об этом опубликована на портале skwrz.ru.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Оренбургские казаки

Казаки считают, что наступают времена, когда необходимо предпринимать шаги по выполнению положений Стратегии государственной политики в отношении казачества 2021−2030 годы. Войсковой атаман Владимир Романов (ОВКО) выступил с предложением об объединении, а также направлении казачьей призывной молодёжи СКВРиЗ на воинскую службу в части с казачьим компонентом. Для этого они должны пройти оформление через отделы ОВКО.

Заместитель верховного атамана — представителя в Уральском федеральном округе, казачий полковник Алексей Репин проинформировал о различных мероприятиях в УрФО, работе с молодёжью, проведении спортивных соревнований, регистрации Федерации пластунского многоборья. Пластунское многоборье вызвало живой интерес. Войсковой священник ОВКО протоиерей Максим Меняйло выразил готовность оказать помощь в организации соревнований по пластунскому многоборью в Екатеринбурге.

«Встреча была очень полезной, разговор был откровенным. Сделаны первые шаги на пути объединения усилий казачьих организаций в УрФО по реализации Стратегии государственной политики в отношении казачества. Это вселяет надежду. Пришла пора по реальному объединению казаков», — сказали в пресс-службе Союза казаков-воинов России и Зарубежья.