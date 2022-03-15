Лос-Анджелес, США, , 11:10 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс заявила, что её отец Джейми Спирс «отнял» у неё женственность после того, как начал контролировать её жизнь. Об этом 15 марта пишет Page Six.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

«Первый день, когда мой отец стал консерватором, я никогда не забуду!» — говорит Спирс. «Он сказал: «Я Бритни Спирс, и с этого момента я решаю всё». И с того дня я почувствовала, что у меня отняли огромную часть моей женственности… Тогда я стала другой», — делится она.

Ранее Бритни Спирс заявила, что подаст в суд против компании TriStar Entertainment, занимавшейся её опекой — артистка утверждала, что менеджеры TriStar Entertainment «пытались убить» её. Представители компании отрицают все обвинения.

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