Калуга, 15 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Следственными органами задержан подозреваемый в совершении убийства 31-летнего мужчины в Калуге. Об этом 15 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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В одном из многоквартирных домов по улице Пестеля было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранами в области лица и шеи. По версии следствия, 12 марта в квартире у местного жителя находилось трое лиц — хозяин квартиры и два гостя. Между гостями возник внезапный конфликт, в ходе которого один из них схватил нож и убил другого.

Подозреваемым оказался 75-летний ранее не судимый житель Калуги. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Проверяются различные версии, в том числе выдвинутая задержанным — о его самообороне. Расследование уголовного дела продолжается.