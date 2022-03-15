Ташкент, 15 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Через аэропорт города Катовице (Польша) 15 марта вывезены 250 граждан Узбекистана, прибывающих с Украины. Об этом сообщает официальный представитель МИД Узбекистана.

(сс) ThePixelman Самолет

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Он отметил, что в период с 28 февраля по 15 марта текущего года состоялось 26 авиарейсов.

«Благодаря активным усилиям дипломатических представительств, удалось вывезти … более 300 женщин, свыше 700 детей до 14 лет, 40 лиц с ограниченными возможностями, а также студентов и трудовых мигрантов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.