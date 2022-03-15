Волгоград, 15 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Оборудование для бесконтактной оплаты проезда установят в троллейбусах в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе городской администрации.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Троллейбус

МУП «Метроэлектротранс» заключило контракт с АО «Пи Джи групп» на поставку и монтаж соответствующего оборудования. Бесконтактные терминалы появятся в новых закупаемых муниципалитетом троллейбусах с возможностью автономного хода.

«Контракт на поставку 56 машин в этом году уже заключен. Электротранспорт с дальностью хода до 30 км без использования контактной сети позволит организовать новые маршруты: линии свяжут мкр. Жилгородок с северными и южными районами Волгограда, а троллейбус № 8 будет продлен до пос. ГЭС, куда сейчас ходят только автобусы», — уточнили в мэрии.

Всего в салонах установят свыше 200 устройств, которые способны принимать оплату с банковских карт и транспортной карты «Волна».