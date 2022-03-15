Сеута, Испания, 15 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В испанской Сеуте офицером местной полиции была убита 47-летняя женщина. Об этом пишет агентство EFE.

Убийство

Согласно предварительной информации, убитая была супругой полицейского. Сам мужчина был арестован после стрельбы из табельного оружия в доме, где также находилась 17-летняя дочь пары.

По данным полиции, инцидент произошел около 11:00. Полицейских вызвали соседи пары, которые услышали звуки выстрелов.