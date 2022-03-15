Солнечногорск, Московская область, 14 июня, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Умение работать в команде является важнейшим преимуществом для каждого человека в сегодняшнем мире. Об этом 14 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.

РИА Новости/ Владимир Астапкович

«Сегодняшний мир таков, что одним из важнейших преимуществ для каждого человека, где бы и кем бы он ни работал, является умение работать в команде», — отметил президент.

Он обратился к капитану Владимиру Сайбелю, который в 2023 году получил тяжёлое ранение и потерял руку и ногу в ходе выполнения боевой задачи.

«Вы, когда прошли через такие испытания, вы уж точно знаете, что такое команда. Это очень важно», — сказал президент.

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Как передавало ИА Регнум, Путин на встрече с участниками программы «Время героев» заявил, что кадры — это одна из важнейших задач сегодняшнего дня. Президент рассказал, что идея организовать подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции, родилась во время встречи в Петербурге со студентами вузов — участниками СВО.

Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах власти и госкомпаниях.