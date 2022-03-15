Чебоксары, 15 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Чебоксарах 18 марта состоится концерт, посвящённый воссоединению Крыма с Россией, а также в поддержку жителей Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Cap.ru Праздник «Крымская весна» в Чебоксарах в 2019 году

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Концерт в Чебоксарах пройдёт вечером на Красной площади 18 марта. В мэрии отмечают, что «в этом году мы не только празднуем «Крымскую весну», но и выражаем свою поддержку жителям Донбасса».

Отметим, что в регионах России восьмую годовщину присоединения Крыма отметят торжественными мероприятиями и митингами-концертами. Помимо этого, участники выступят в поддержку Донбасса и российской армии, проводящей специальную военную операцию на Украине.

Напомним, ранее руководители всех шести партий Госсовета Чувашии подписали совместное заявление о поддержке решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики, а затем по их просьбе начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Глава государства Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. При этом президент подчеркнул, что Россия не намерена оккупировать украинские территории.