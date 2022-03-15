Мадрид, 15 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Испания увеличит свой военный бюджет в соответствии с обязательствами, уже согласованными с НАТО. Об этом в интервью телеканалу La Sexta заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain Педро Санчес

По его словам, это требуется для того, чтобы противостоять новым вызовам безопасности страны в свете ситуации на Украине.

«Мы должны это сделать», — сказал Санчес.

Он также предупредил, что вся Европа должна «принять к сведению» происходящее на Украине, и точно так же повысить свою обороноспособность вместе со своими союзниками по НАТО.