Провинция Панджшер, Афганистан, 15 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Местные власти в афганской провинции Панджшер сообщили, что семь человек были арестованы в связи с пытками и убийством владельца магазина.

Connor Tarter Арест

Абу Бакр Сиддик, пресс-секретарь губернатора Панджшера, заявил газете «8 Собх», что задержанные солдаты являются сотрудниками местных органов власти. По его словам, в настоящее время проводится допрос этих людей, и в ближайшее время их дела будут переданы в военный суд провинции Панджшер.

Но ряд жителей провинции говорят, что этих мер недостаточно для искоренения «насилия» со стороны военных в отношении простых людей.

Владелец магазина по имени Гулям Сахи был задержан в селе Матаи уезда Хендж провинции Панджшер местными силовиками и скончался после жестоких пыток.

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Источники утверждают, что этот человек был владельцем сельского магазина и не был связан с каким-либо лицом или группировкой при предыдущем правительстве.

Ранее было опубликовано видео расстрела панджшерского юноши, который был школьным учителем.