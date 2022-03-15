Москва, 15 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. После позитивного старта сессии 14 марта индексы Уолл-стрит не смогли удержать планку и завершили торги с неоднозначным настроем, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Kaigai.ch Шанхайская фондовая биржа

«Причем больше остальных снова пострадали чувствительные к динамике риска бумаги высокотехнологичного сектора. Nasdaq Composite лишился свыше 2%. S&P 500 просел на 0,74%, а Dow Jones к концу сессии вернулся на исходные позиции, закрыв день без изменений.

Сегодня в Азии превалировали медвежьи настроения. В лидерах снижения снова оказались китайские акции, которые проигнорировали солидную экономическую статистику — розничные продажи, промпроизводство и инвестиции превысили прогнозы аналитиков.

Тем временем Народный Банк Китая ожидаемо оставил ставки без изменений, при этом несколько чиновников призывали снизить стоимость кредитования.

Фактором давления на площадки Поднебесной является эпидемиологическая обстановка, поскольку число заболевших коронавирусом в стране достигло нового рекордного пика, зафиксированного с начала пандемии.

Так, китайский Shanghai Composite обвалился почти на 5% а гонконгский Hang Seng — более чем на 6%, к минимумам февраля 2016 года, отобрав у сводного регионального индекса MSCI без малого 2%. С начала месяца общий индекс потерял уже более 8%.

Безусловно, основной негатив для рисковых активов в целом по-прежнему исходит от ситуации вокруг Украины. И даже в этом контексте среди азиатских коллег невыгодно выделяется Китай.

Штаты пытаются уличить Китай в помощи России и грозят дальнейшим ухудшением китайско-американских отношений, которые и без того оставляют желать лучшего, учитывая продолжающуюся не первый год торговую войну двух крупнейших экономик в мире.

Тем временем на рынке нефти получает развитие медвежья коррекция, которая ускорилась с наступлением новой недели. Теперь точно можно говорить о некотором охлаждении крайне перегретого рынка, который переключился в режим фиксации прибыли.

Так, Brent продолжила откат от многолетних пиков за пределами отметки 130 долларов за баррель и уже спустилась к психологическому уровню 100 долларов впервые с конца февраля.

В процессе котировки утратили 20-дневную скользящую среднюю, что служит медвежьим техническим сигналом в краткосрочной перспективе. Переговоры России и Украины продолжаются и будут возобновлены сегодня.

Если переговоры будут проводиться на ежедневной основе, участники рынка воспримут эту тенденцию как шанс на достижение договоренностей, что способно усилить давление на нефть, рекордно подорожавшую с начала военной спецоперации в Украине», — пояснил эксперт.

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