Казань, 15 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Татарии по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали два ребенка, возбудили уголовное дело по по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). По информации следственного управления СКР по РТ, водительский стаж нарушителя был менее месяца.

ДТП

Авария произошла вечером 13 марта на 24 км автодороги «Набережные Челны — Сарманово». 18-летний водитель автомобиля «Лада Калина», в нарушение правил дорожного движения, не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda Kodiaq.

В результате полученных травм водитель «Лада Калины», имевший стаж вождения менее месяца, скончался на месте. Еще пятеро пострадали, в их числе двое детей 2009 и 2016 годов рождения.

ИА REGNUM ранее сообщало, два пассажира автомобиля «Лада» (женщина 1977 года рождения и мужчина 2009 года рождения), а также три пассажира автомобиля «Шкода» были госпитализированы после дорожной аварии в Сармановском районе РТ.

Читайте также: В Татарии в дорожной аварии один человек погиб и пятеро получили травмы