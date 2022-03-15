Махачкала, , 10:55 — REGNUM В Дагестане в 2022 году планируется обеспечить газом 2100 домовладений. В настоящее время подано уже более 1900 заявок на догазификацию. Основные работы по подведению газа должны быть завершены к зиме. Об этом было сказано в ходе заседания регионального штаба по вопросам обеспечения газификации и устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, которое прошло 14 марта под председательством главы республики Сергея Меликова.

Газификация домов Altai-republic.ru

По его словам, в Дагестане по-прежнему не газифицированы 11 районов, в топливно-энергетическом комплексе республики за долгие годы накопилось большое количество проблем. Для обеспечения подключения домов по программе догазификации необходимо завершить работу в муниципалитетах по формированию списков нуждающихся в ней домов. В настоящее время имеется «промежуточный потенциал догазификации республики», в который включены 23 333 домовладения. На выполнение работ потребуется предварительно свыше 3,7 млрд рублей.

При этом власти республики планируют поддержать малоимущих граждан и льготников при подведении газа в их дома, при оплате расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования. Рассчитывать на помощь могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших участников войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны и труженики тыла, инвалиды первой группы, семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, многодетные семье с тремя и более детьми до 18 лет, безработные одинокие граждане старше 60 лет.