Сан-Антонио, США, , 10:55 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 149:139.

Карл-Энтони Таунс (сс) Dennis Adair

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, на счету которого дабл-дабл из 60 очков и 17 подборов. В составе «Сан-Антонио» разыгрывающий Деджонте Мюррей набрал 30 очков.

«Миннесота» одержала 40-ю победу в 70 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице НБА. «Сан-Антонио» потерпел 43-е поражение в 69 играх и идёт на 24-м месте.

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