Вашингтон, 15 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Китай отчасти готов оказать военную и финансовую помощь России, которая проводит военную спецоперацию на Украине, и это вызывает беспокойство в США. Об этом CNN рассказали западный чиновник и американский дипломат.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Знакомые с разведданными американские официальные лица рассказали телеканалу, что пока нельзя сказать, намерен ли Китай оказать России помощь. Однако во время напряжённой встречи в Риме, которая длилась семь часов, главный помощник президента США Джо Байдена предупредил своего китайского коллегу о «потенциальных последствиях» для Китая.

«Хотя официальные лица заявляют, что лидер КНР встревожен тем, что произошло после вторжения России, мало что указывает на то, что Китай готов полностью прекратить свою поддержку», — говорится в публикации.

Из публикации следует, что в США опасаются не столько усиления позиций Москвы, сколько возможного поворота КНР, которая осознанно дистанцировалась во время «большой игры», к выраженной позиции.

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