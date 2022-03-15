Лос-Анджелес, США, , 11:10 — REGNUM Рэпер Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) удалил с потоковых сервисов альбомы нескольких исполнителей. Об этом 15 марта пишет Billboard.

Snoop Dogg Eva Rinaldi

Среди удалённых пластинок числится альбом рэпера Dr. Dre 1992 года The Chronic, а также дебютный альбом самого Snoop Dogg 1993 года под названием Doggystyle. Как отмечает издание, причиной этого может быть то, что Бродус-младший приобрёл лейбл Death Row Records, выпустивший все эти пластинки.

ИА REGNUM напоминает, что Snoop Dogg выкупил права на Death Row Records в феврале 2022 года. Рэпер заявил, что лейбл станет первой крупной звукозаписывающей компанией, которая будет выпускать музыкантов в метавселенной.

Читайте ранее в этом сюжете: Лейбл рэпера Snoop Dogg будет выпускать артистов через метавселенную