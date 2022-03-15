Джакарта, 15 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что строительство новой столицы завершится только через 15−20 лет, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо

«Это гигантская работа, непростая работа, сложная работа, она требует много времени. По нашим оценкам, на ее выполнение уйдет 15−20 лет», — заявил Джоко Видодо.

По словам президента, перенос столицы Индонезии на Калимантан снизит нагрузку на население и экономику острова Ява.

«156 миллионов населения Индонезии проживает на острове Ява, хотя у нас 17 тысяч островов», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным индонезийской ассоциации врачей, 751 врач в Индонезии скончался во время пандемии коронавируса.