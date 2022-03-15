Белогорск, Амурская область, 15 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Белогорске Амурской области представительный орган не может принимать легитимные решения, потому что там не удаётся избрать председателя. О ситуации в гордуме написал в своём телеграм-канале мэр Станислав Мелюков. Спикера не могут избрать уже несколько месяцев.

Алексей Колчин, ИА REGNUM КПРФ

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«Вчера депутаты снова не выбрали председателя горсовета. Вернее, он как бы есть, но на самом деле его нет. В итоге мне пришлось отозвать оставшиеся нерассмотренные вопросы и покинуть горсовет в связи с бессмысленностью пребывания на нелегитимном заседании (это же сделали фракции СР, ЕР и сотрудники администрации), так как принятые по ним решения и подписанные нелегитимным председателем, не имеют юридической силы», — отметил Станислав Мелюков.

Он пояснил, что «Единая Россия» и «Справедливая Россия» выдвигали кандидатуру Руслана Горбунцова (СР), КПРФ и ЛДПР — Анну Волкову (КПРФ). Мэр заранее предупредил о том, что избрать председателя должны без нарушения устава Белогорска, чтобы это назначение считалось законным. В итоге за представительницу КПРФ проголосовали 14 человек, а легитимным может быть только председатель, получивший поддержку не менее 15 депутатов. Это не смутило представителей КПРФ и ЛДПР, и они провозгласили Анну Волкову спикером гордумы.

«Мы-то ладно, к их чудачествам привыкли, но прокуратура, тоже испытавшая всякое в общении с депутатами, можно сказать, сильно удивилась», — написал мэр Белогорска.

Как сообщало ИА REGNUM, в городской думе Белогорска мать пятерых детей 10 февраля получила отказ от депутатов выделить её семье из бюджета города крупную сумму на улучшение жилищных условий. По специальной программе семья могла получить на эти цели до 5 млн рублей. Против проголосовали представители КПРФ.