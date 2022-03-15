В Приамурье несколько месяцев не могут избрать спикера гордумы Белогорска
Белогорск, Амурская область, 15 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Белогорске Амурской области представительный орган не может принимать легитимные решения, потому что там не удаётся избрать председателя. О ситуации в гордуме написал в своём телеграм-канале мэр Станислав Мелюков. Спикера не могут избрать уже несколько месяцев.
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Он пояснил, что «Единая Россия» и «Справедливая Россия» выдвигали кандидатуру Руслана Горбунцова (СР), КПРФ и ЛДПР — Анну Волкову (КПРФ). Мэр заранее предупредил о том, что избрать председателя должны без нарушения устава Белогорска, чтобы это назначение считалось законным. В итоге за представительницу КПРФ проголосовали 14 человек, а легитимным может быть только председатель, получивший поддержку не менее 15 депутатов. Это не смутило представителей КПРФ и ЛДПР, и они провозгласили Анну Волкову спикером гордумы.
Как сообщало ИА REGNUM, в городской думе Белогорска мать пятерых детей 10 февраля получила отказ от депутатов выделить её семье из бюджета города крупную сумму на улучшение жилищных условий. По специальной программе семья могла получить на эти цели до 5 млн рублей. Против проголосовали представители КПРФ.