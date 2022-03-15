Канберра, , 10:55 — REGNUM В настоящее время в Австралии становится все более распространенной схема сокрытия реальной инфляции от глаз покупателей. О том, к какому обретающему популярность методу производители продовольствия и торговые сети прибегают, 15 марта рассказали журналисты телеканала Nine News.

Полки с рисом Дарья Драй © ИА REGNUM

Как оказалось, торговые сети не меняют ценники по одной простой причине, а именно потому, что они просто уменьшают вес или объем товара, оставляя цену на прилавке прежней.

Таким образом продукты, действительно, поднимаются в цене, но вряд дли все покупатели обращают внимание на тот факт, что в упаковке на одну сосиску меньше или что батон хлеба стал короче.

«Вы просто не замечаете, что платите больше … Так что это получается такая скрытая инфляция», — сказал в интервью Nine News Эван Лукас из проекта InvestSMART, позволяющего отслеживать цены на товары народного потребления.