Уфа, , 10:54 — REGNUM Митинг-концерт в поддержку курса президента России Владимира Путина и российских военнослужащих, которые на Украине защищают безопасность страны, намерены провести в Башкирии. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе главы региона.

Участники митинга-концерта Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что глава Башкирии поручил исполняющему обязанности руководителя администрации главы Башкирии Уралу Кильсенбаеву проработать возможность проведения мероприятия с соблюдением действующих коронавирусных ограничений и общественного порядка.

«Безусловно, это хорошее дело. Это консолидация нашего общества», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что к Хабирову обратились известные жители Башкирии, религиозные и общественные деятели, депутаты с предложением провести общественные мероприятия в поддержку курса президента Российской Федерации Владимира Путина и российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию на Украине.

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