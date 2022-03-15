Канберра, 15 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В ходе своего последнего предвыборного выступления лидер оппозиции Энтони Альбаниз заявил, что в случае победы на выборах в Австралии он намерен придерживаться политики бывшего премьер-министра Роберта Хоука, который возглавлял страну с 1983 по 1991 год. Однако действующий премьер-министр страны Скотт Моррисон считает, что лидеру лейбористов стоит не подражать бывшим политикам, а развивать свою собственную политическую платформу. Об этом 15 марта сообщил телеканал Sky News.

Флаг Австралии

Ранее Альбаниз также заявлял публично, что он согласен с предложенными реформами бывшим премьер-министром Джоном Ховардом.

В свою очередь Моррисон обвинил Альбаниза в краже повестке.

«А я вот не пытаюсь казаться кем-то другим и не стремлюсь ездить использовать тезисы других, когда дело доходит до переизбрания на пост премьер-министра», — заявил Моррисон на пресс-конференции.