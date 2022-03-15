Нижний Новгород, 15 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Ветлужском районе близ деревни Козлиха опрокинулся рейсовый автобус. По данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Пресс-служба прокуратуры Нижегоргдской области Перевернувшийся автобус

По предварительным данным утром 15 марта опрокинулся рейсовый автобус, в результате за медицинской помощью с различными травмами обратились 15 пассажиров. Проводятся все мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Также прокуратуры проводит проверку соблюдения федерального законодательства при оказании услуг. При наличии оснований будет предпринят комплекс мер прокурорского реагирования.

ИА REGNUM напоминает, по данным пресс-службы правительства Нижегородской области, авария произошла около 7:40 мск на 128 км трассы Красные Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга. В кювет опрокинулся автобус ПАЗ. По предварительной версии, водитель автобуса не справился в управлении. В медучреждение были доставлены четверо пассажиров.