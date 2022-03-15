Москва, , 10:47 — REGNUM Решение вопроса о возможном возвращении Донецкой и Луганской Народных Республик в состав Украины остается за жителями республик, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

МИД России Nikita Dezhurny

«ДНР и ЛНР провозгласили независимость задолго до признания Россией их суверенитета. Это было сделано в условиях гражданской войны, которую киевские власти вели против жителей востока страны», — сказал он РИА Новости.

Дипломат добавил, что Россия семь с половиной лет добивалась выполнения Киевом Минских соглашений.

«Однако в течение этого времени Киев делал все, чтобы жители Донбасса не захотели возвращаться. Их ежедневно обстреливали, держали регион в экономической, транспортной и финансовой блокаде, отказывались объявлять амнистию в связи с конфликтом», — добавил Полищук.

Вопрос о том, возможно ли возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик, заключил он.