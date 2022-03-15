Кострома, 15 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Контрактники 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка Максим Воротынцев и Клим Абрамов погибли при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине. Об этом со ссылкой на военкомат сообщает ГТРК «Кострома». Связаться с военным комиссаром Костромской области Алексеем Новиковым для уточнения деталей корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

Траурная лента

Отметим, что на сайте администрации региона пока нет информации как о принесении соболезнований родным и близким военных, так и об их смерти. Ранее на Украине погиб ефрейтор воинской части Леонид Пантелеев. Его похоронят в Костроме.