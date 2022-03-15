Ташкент, , 10:47 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам устойчивого развития экономики и трансформации государственных предприятий. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

В частности, на совещании указано на медленные темпы повышения операционной эффективности на 25 государственных предприятиях.

«Президентом подчеркнута необходимость полного отказа от практики поддержки со стороны государства предприятий, не соответствующих современным требованиям и работающих с убытками», — говорится в сообщении.