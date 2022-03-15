Бугуруслан, Оренбургская область, , 10:46 — REGNUM В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве женщины и ее двух маленьких детей. В преступлении обвинили 32-летнего ранее судимого жителя города Бугуруслана. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По данным следствия, мужчина, испытывая неприязнь к семье решил убить женщину и ее дочерей, возраст которых три года и пять лет. Будучи пьяным, оренбуржец вечером 18 мая 2021 года поссорился со своей знакомой и совершил поджег дома. При пожаре погибли 39-летняя женщина и ее дети.

В рамках следствия фигурант вину в инкриминированных преступлениях не признал. Однако в деле есть доказательства его вины. Помимо показаний свидетелей имеются данные о телефонных соединениях и результаты экспертиз, свидетельствующие о следах нефтепродуктов с определенным углеводородным составом на поверхностях срезов ногтевых пластин обвиняемого.

Уголовное дело направлено прокурору Оренбургской области для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.