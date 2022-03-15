Ташкент, , 10:43 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам устойчивого развития экономики и трансформации государственных предприятий. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, на совещании представителям Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» указано на необходимость внедрения современных подходов для работы в условиях свободной конкуренции и не допускать роста цен на авиабилеты.

«Также определены меры по наращиванию потока транзитных пассажиров, упрощения системы выдачи разрешений на чартерные рейсы, превращению аэропортов на местах в региональные транзитные хабы», — говорится в сообщении.