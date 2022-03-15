Мадрид, 15 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Правительство Испании «наживается на повышении цен на электричество и бензин». Об этом входе встречи глав региональных правительств с премьер-министром Испании Педро Санчесом на острове Пальма заявил глава правительства испанского автономного сообщества Галисия и кандидат на должность главы «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

По его словам, половину стоимости электричества и топлива составляют налоги.

В этой связи Фейхоо встал на защиту снижения налогов. По его мнению, такое снижение должно было быть согласовано «конкретным образом», чтобы быть уверенным, что правительство «не увеличивает свои доходы за счет повышения цен на энергию, газ и топливо».