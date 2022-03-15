Москва, , 10:42 — REGNUM Торги по рублю 14 марта завершились ростом против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 0,13%, до 114,10 руб., евро/рубль — на 0,89%, до 119,85 руб., фунт/рубль — на 3,48%, до 144,77 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Торги на Мосбирже начались с укрепления рубля. На дневной сессии курс доллара снижался до 110 руб., евро приближался к 115,65 руб.

Нацвалюта отреагировала укреплением на комментарии России и Украины, свидетельствующие о прогрессе на переговорах.

Стороны продолжат переговоры 15 марта. Мирное соглашение между сторонами может быть достигнуто в течение 1−2 недель, самое позднее — в мае.

На американской сессии рубль растерял прибыль, но смог закрыться в плюсе против основных валют.

Фактор геополитики продолжает оказывать негативное влияние на динамику рублевых пар.

Сегодня, 15 марта, на торгах Московской биржи, по данным на 10:22 по мск, курс доллара снизился на 2 рубля 90 копеек, до 111,20 рубля. При этом курс евро вырос на 35 копеек, до 120,30 рубля.

На сегодняшний день по паре доллар/рубль ожидается движение в диапазоне 108 — 117 рублей.

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