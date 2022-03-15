Луганск, , 10:41 — REGNUM Населённые пункты Луганской Народной Республики были обстреляны Вооружёнными формированиями Украины. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

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В представительстве рассказали, что утром 15 марта были обстреляны населённые пункты Березовское и Кировск. В 9:50 по Березовскому из населённого пункта Орехово, находящегося под контролем украинских войск, было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

В 9:55 из населённого пункта Новотошковское, где расположились ВФУ, обстреляли Кировск — выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.