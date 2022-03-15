Великий Новгород, 15 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Новгородской области вводят мораторий на плановые проверки бизнеса, эта мера будет действовать до конца 2022 года. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

«До конца 2022 года мы вводим мораторий на плановые проверки бизнеса, за исключением вопросов, связанных с тем, что может угрожать жизни и здоровью людей», — сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Помимо этого до конца текущего месяца в области примут нормативный акт, который предоставит отсрочку на три, максимум на шесть месяцев по платежам арендаторов на недвижимость, которая находится в собственности государства.

Стоит отметить, что поддерживать местное производство будут с помощью упрощённой системы обращений за налоговыми льготами. Предприятия, которые занимаются новыми инвестиционными проектами, получат эту помощь автоматизировано, без сбора пакета документов.

Напомним, ранее Андрей Никитин заявил, что местный бизнес получит поддержку в виде удержания старых кредитных ставок. Для компаний, нацеленных на импортозамещение, в регионе разработаны кредитные программы.