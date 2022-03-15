Анапа, Краснодарский край, , 10:41 — REGNUM В Анапе (Краснодарский край) на базе всероссийского детского центра «Смена» в рамках профильной казачьей смены будет реализована дополнительная общеразвивающая программа «Атаманы XXI века».

Казаки Kazak-dona.com

С 18 по 31 марта обучение пройдут 60 ребят из учебных заведений, реализующих казачий компонент. Образовательная программа включает четыре модуля: «Как вести за собой. Лидерские качества атамана XXI века», «Казачья удаль. От спорта к патриотизму», «Казачья станица. Традиционная народная культура казачества», «Казачья смена. Казачьи инициативы и проекты».

Для ребят проведут мастер-классы по казачьей подготовке, соревнования по традиционным казачьим видам спорта, смотр-строя и казачьей песни, казачий фестиваль, викторины и олимпиада, квесты. Состоятся встречи с атаманом Всероссийского казачьего общества, депутатом Госдумы России Николаем Долудой («Единая Россия»), лидерами молодёжного казачьего движения, общественниками, представителями РПЦ.

Участие в программе, уверены юные казаки, откроет новые горизонты и станет импульсом для новых идей.