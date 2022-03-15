Сеул, 15 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Семь из десяти жителей Южной Кореи считают, что КНДР не намерена отказываться от ядерного оружия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского национального университета обороны.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного с 12 августа по 17 сентября 2021 года среди 1200 человек, 70,6% респондентов отрицательно ответили на вопрос о том, что КНДР сможет отказаться от своей ядерной программы. Данный показатель на 16,2% больше, чем в 2020 году.

Между тем 61,3% респондентов видят в северокорейском режиме и армии угрозу.

80,3% участников опроса полагают, что в случае кризиса на Корейском полуострове Китай встанет на сторону КНДР. Только 4,1% респондентов сообщили о том, что Пекин встанет на сторону Сеула.

81,3% опрошенных согласились с тем, что Китай, наращивания военную мощь, оказывает отрицательное влияние на безопасность Южной Кореи.

Вместе с тем, важнейшим для Южной Кореи партнёром в сфере безопасности и экономики названы США. 63% опрошенных также подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества между Сеулом, Вашингтоном и Токио в сфере безопасности.

Между тем 70% респондентов не доверяют официальным заявлениям министерства обороны. За год показатель вырос на 32%.

Среди причин недоверия указывается непрозрачность работы ведомства.