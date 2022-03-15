Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Обновленный проект многофункционального комплекса на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, в который включат рекреационную зону и общественные пространства, представят в середине апреля 2022 года, сообщил 15 марта вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Презентация концепции музея-заповедника С. Гайковича Концепция музея-заповедника Охтинского мыса

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ПАО «Газпром нефть», владеющее территорией, изменило концепцию застройки Охтинского мыса после того, как рабочая группа Минкультуры России и правительство Петербурга пришли к решению о создании исторического парка. Экспозиция на Охтинском мысе станет частью будущего музея археологии Петербурга.

Так, на территории мыса появятся трёхмерная информационная карта в виде макета крепости Ниеншанц, информационные табло и вставки, которые будут указывать на глубину залегания археологический объектов. Эти конструкции позволят сохранить археологические находки и осуществить их демонстрацию для посетителей.

«Мы ждем сейчас в срок до 10 апреля новые визуализации этого проекта, которые будут дополнены общественными пространствами, музейной зоной», — подчеркнул Борис Пиотровский.

Напомним, на Охтинском мысе также появится офисно-деловой комплекс компании «Газпром нефть».